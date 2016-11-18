Cinsel istismar suçlarıyla ilgili AK Parti'nin oylarıyla kabul edilen önergeyi eleştiren Demet Akalın, "İnsan olan herkes buna isyan eder" şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Cinsel istismar suçlarıyla ilgili AK Parti'nin oylarıyla kabul edilen önergeyi eleştiren Demet Akalın, "İnsan olan herkes buna isyan eder" şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.



"İNSAN OLAN HERKES BUNA İSYAN EDER"



Özellikle sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, bir tepki de ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Düzenleme metnini paylaşan ve "Evlat yetiştiren, yeğeni, kuzeni, komşusu insan olan herkes buna isyan eder" notunu düşen Akalın, takipçilerinin de desteğini aldı











kaynak:haberler



