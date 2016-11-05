TECAVÜZ ZANLISI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİYİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Adana'da iki çocuğa yaklaşık bir yıl boyunca tecavüz ettiği ileri sürülen fırın sahibini mahalle sakinleri darp edip, üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Polisin kurtardığı zanlı mahkemece tutuklandı
Adana'da iki çocuğa yaklaşık bir yıl boyunca tecavüz ettiği ileri sürülen fırın sahibini mahalle sakinleri darbedip, üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde vatandaşların bir kişiyi darbettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, mahalle sakinlerinin linç etmeye çalıştığı Z.İ'yi (47) üzerine benzin dökülüp yakılmak istendiği sırada kurtardı.
Darp sonucu yaralanan zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü
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