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tecavüz zanlısı olduğu iddia edilen kişiyi linçten polis kurtardı

TECAVÜZ ZANLISI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİYİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Adana'da iki çocuğa yaklaşık bir yıl boyunca tecavüz ettiği ileri sürülen fırın sahibini mahalle sakinleri darp edip, üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Polisin kurtardığı zanlı mahkemece tutuklandı

Tarih : 05 Kasım 2016, 10:21
Puan Ver : Tecavüz Zanlısı Olduğu İddia Edilen Kişiyi Linçten Polis Kurtardı(8/10)6


Adana'da iki çocuğa yaklaşık bir yıl boyunca tecavüz  ettiği ileri sürülen fırın sahibini mahalle sakinleri darbedip, üzerine benzin  dökerek yakmaya çalıştı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde vatandaşların bir kişiyi  darbettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, mahalle sakinlerinin linç etmeye çalıştığı Z.İ'yi (47)  üzerine benzin dökülüp yakılmak istendiği sırada kurtardı.

Darp sonucu yaralanan zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete  götürüldü








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