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tecavüz zanlısı 5 yıl ormanda yaşadı

TECAVÜZ ZANLISI 5 YIL ORMANDA YAŞADI

Muğla'da 2011 yılında nitelikli cinsel istismar iddiası ile 27 yıl 10 ay hapis cezası alan ve firar eden Erol Çalışkan, 5 yıl boyunca barındığı ormanlık alanda Jandarma tarafından yakalandı.

Tarih : 14 Haziran 2016, 16:40
Puan Ver : Tecavüz Zanlısı 5 Yıl Ormanda Yaşadı(9/10)9


Edinilen bilgiye göre, 2010 yılında  Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi'nde bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiası ile Erol Çalışkan (46) hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Açılan dava sonrası Erol Çalışkan, nitelikli cinsel istismar suçlaması nedeniyle 27 yıl 20 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Tutuksuz yargılanan Erol Çalışkan, kararı itiraz ederek dosya Yargıtaya gönderildi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararına uyarak kararı onadı. Kararın ardından Erol Çalışkan firar etti.



5 YIL ORMANDA YAŞADI

2011 yılında firar eden Çalışkan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma ekipleri Çalışkan'ın ailesinin kaldığı Günlüce Mahallesi'ndeki evi 1 yıldır takibe aldı. 5 yıl boyunca çam ağaçlarının ve çalılıkların çok sık bulunduğu alanda küçük bir baraka içinde gizlenen Çalışkan, ihtiyaçlarının çoğunu doğal ortamdan karşıladı. Ailesi tarafından zaman zaman yiyecek ve giyecek temin edilen Çalışkan 5 yıl boyunca kaçmayı başardı.



ÖZEL EKİP KURULDU

Tecavüz zanlısı Erol Çalışkan'ın yakalanması için Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu. Yaklaşık bir yıl boyunca özel ekipler tarafından Menteşe ilçesinin Göktepe mevkisinde didik didik aranan Çalışkan'ın sık ormanlık alan içinde ağaç ve yapraklar ile kamufle edilmiş küçük bir barakada yaşadığı ortaya çıktı. Özel ekipler ve resmi giyimli Jandarma ekipleri bu  Sabah saatlerinde düzenledikleri operasyon ile Çalışkan'ın 5 yıllık kaçışını sonlandırdı.








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