TECAVÜZ REZALETİNİ BABA ORTAYA ÇIKARTTI...
Kadına, çocuğa yönelik fiziksel ve cinsel şiddet bir türlü hız kesmiyor... Muğla'da dehşete düşüren bir olay yaşandı...
Olay küçük kızın ruhsal durumundan şüphelenen babasının doktora götürmesi üzerine ortaya çıktı
Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde bir yıl önce birlikte mantar toplamaya gittiği 20 yaşındaki kuzeni E.B.'nin tecavüzüne uğrayan ve korkusundan şikâyet edemeyen 12 yaşındaki R.A.'ya 6 ay sonra da olayı öğrenen eniştesi 47 yaşındaki E.O. tecavüz etti.
Küçük kızın ağabeyinin iş arkadaşı 23 yaşındaki A.B. de R.'ye iki kez tecavüz etti.
Olay küçük kızın ruhsal durumundan şüphelenen babasının doktora götürmesi üzerine ortaya çıktı. Hastanenin ihbarıyla harekete geçen Seydikemer Jandarması üç kişiyi gözaltına aldı. E.B., E.O. ve A.B. tutuklanırken R.A.'YA ise devlet korumasına alındı.
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