Kırıkkale'de iki komşusunun, 'Annen hastalandı' diye kandırıp otomobile bindirerek, zorla ormanlık götürüp tecavüz ettiğini söyleyen 25 yaşındaki G.Ş., "Saldırganlar 'Seni paramparça ederiz' deyince Mersin'de hunharca öldürülen Özgecan Aslan aklıma geldi" dedi