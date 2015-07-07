TECAVÜZ MAĞDURU G.Ş. :ÖZGECAN GİBİ...
Kırıkkale'de iki komşusunun, 'Annen hastalandı' diye kandırıp otomobile bindirerek, zorla ormanlık götürüp tecavüz ettiğini söyleyen 25 yaşındaki G.Ş., "Saldırganlar 'Seni paramparça ederiz' deyince Mersin'de hunharca öldürülen Özgecan Aslan aklıma geldi" dedi
Kırıkkale'de iki komşusunun, 'Annen hastalandı' diye kandırıp otomobile bindirerek, zorla ormanlık götürüp tecavüz ettiğini söyleyen 25 yaşındaki G.Ş., "Saldırganlar 'Seni paramparça ederiz' deyince Mersin'de hunharca öldürülen Özgecan Aslan aklıma geldi" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar