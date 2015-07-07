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tecavüz mağduru g.ş. :özgecan gibi...

TECAVÜZ MAĞDURU G.Ş. :ÖZGECAN GİBİ...

Kırıkkale'de iki komşusunun, 'Annen hastalandı' diye kandırıp otomobile bindirerek, zorla ormanlık götürüp tecavüz ettiğini söyleyen 25 yaşındaki G.Ş., "Saldırganlar 'Seni paramparça ederiz' deyince Mersin'de hunharca öldürülen Özgecan Aslan aklıma geldi" dedi

Tarih : 07 Temmuz 2015, 17:16
Puan Ver : Tecavüz Mağduru G.Ş. :Özgecan Gibi...(8/10)9


Kırıkkale'de iki komşusunun, 'Annen hastalandı' diye kandırıp otomobile bindirerek, zorla ormanlık götürüp tecavüz ettiğini söyleyen 25 yaşındaki G.Ş., "Saldırganlar 'Seni paramparça ederiz' deyince Mersin'de hunharca öldürülen Özgecan Aslan aklıma geldi" dedi.








Etiketler: Tecavüz  Mağduru    Özgecan  Gibi    haber

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