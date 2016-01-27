TECAVÜZ HABERİ GÜLBEN ERGEN'İ İSYAN ETTİRDİ
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B'ye tecavüz edip kaçan, yakalandıktan sonra ise 'şeytana uydum' diyen servis şoförü Cengiz A. Gülben Ergen'i isyan ettirdi.
Yaşananlara sessiz kalmayan Ergen, Twitter sayfasına "Sessiz kalmıyoruz. Sokakta çıplak gezen bir kadın olsam bile bana tecavüz etme hakkın yoktur (Dick Gregory). Tecavüz insanlık ayıbıdır! Hayvanlık değildir! Şeytanlıktır" notunu düştü.
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