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Tecavüz haberi Gülben Ergen'i isyan ettirdi

TECAVÜZ HABERİ GÜLBEN ERGEN'İ İSYAN ETTİRDİ

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B'ye tecavüz edip kaçan, yakalandıktan sonra ise 'şeytana uydum' diyen servis şoförü Cengiz A. Gülben Ergen'i isyan ettirdi.

Tarih : 27 Ocak 2016, 10:58
Puan Ver : Tecavüz Haberi Gülben Ergen'i İsyan Ettirdi(7/10)4


Yaşananlara sessiz kalmayan Ergen, Twitter sayfasına "Sessiz kalmıyoruz. Sokakta çıplak gezen bir kadın olsam bile bana tecavüz etme hakkın yoktur (Dick Gregory). Tecavüz insanlık ayıbıdır! Hayvanlık değildir! Şeytanlıktır" notunu düştü.










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