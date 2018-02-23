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Tecavüz edip diri diri yaktıkları kadının önünde selfie çektiler

TECAVÜZ EDİP DİRİ DİRİ YAKTIKLARI KADININ ÖNÜNDE SELFİE ÇEKTİLER

İngiliz genç kadını iş görüşmesi için eve çağıran adam, arkadaşı ile beraber kadına tecavüz etti. Daha sonra kadını arabasına taşıyıp diri diri yakan ikili, bir de aracın önünde selfie çekti.

Tarih : 23 Şubat 2018, 02:20
Puan Ver : Tecavüz Edip Diri Diri Yaktıkları Kadının Önünde Selfie Çektiler(5/10)1

İngiltere'ye 2010 yılında gelen, kardeşlerinin çalıştırdığı güzellik salonununda çalışmasının yanı sıra ülkeye gelen mültecilere ev bulmak için de gönüllü olarak yardımcı olan Vietnam'lı Quuen Ngoc Nguyen, emlak işi için kendisini evine çağıran 39 yaşındaki Stephen Unwin'in evine gitti. Genç kadın burada tecavüz uğradı.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜLER

Tecavüzü daha önce 50 yaşındaki arkadaşı William McFall ile planlayan Stephen, 29 yaşındaki kadına arkadaşı ile beraber tecavüz ettikten sonra öldürdü. Genç kadından haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

TELEFON KAYITLARINDAN BULDULAR

16 Ağustos tarihinde vatandaşlar, Blackpool yolunda yol kenarında bulunan bir aracın yandığını itfaiyeye haber verdi. Aracın içinde genç bir kadının yanmış cesedi bulundu. Telefon kayıtlarından yola çıkan polis, Stephen ve William'ı göz altına aldı.

KREDİ KARTLARINI DA ÇALDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki adamın kadının arabasını ateşe vermeden genç kadının cesedini battaniyeye sarıp aracına taşıdıkları görüldü. İkilinin kadından zorla kredi kartı bilgilerini alarak alışveriş yaptıkları da belirtildi.

DİRİ DİRİ YAKIP SELFIE ÇEKTİLER

Olaydan sonra yapılan incelemede, kadının arabaya taşınırken henüz yaşadığı ve arabada canlı yanarken iki adamın selfie çektikleri ortaya çıktı. Zanlılar mahkemede bir birlerinin suçladı. İki adam cinayeti kabul etmezlerken mahkemenin devam ettiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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