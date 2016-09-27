Türk Dil Kurumu (TDK), kesme işaretlerinin kullanımında değişikliğe gitti. Buna göre kurum ve kuruluş isimlerinde kesme işareti kullanılmayacak.



Türk Dil Kurumu (TDK), yeni bir kararı hayata geçirerek kesme işaretinin (apostrof) kullanım alanını sınırlandırıldı. Bu değişiklikle kurum ve kuruluş adlarının ardına gelen takılar kesme işareti (apostrof) ile ayrılmayacak.



TDK'nın değişikliği ile artık kurum ve kuruluş adlarının sonuna gelen kesme işareti kaldırıldı. Bir kurum adı olan "Başbakanlık" ya da "CNN TÜRK" isimlerinden sonra gelen takılar kesme işareti ile ayrılıyordu. Yeni düzenleme bu dil kuralı ortadan kaldırıldı. Yazımda kurum ve kuruluş adlarından sonra gelen tüm ekler birleşik yazılacak.