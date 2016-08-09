

TCMB'nin bugünkü zorunlu karşılık adımını Bloomberg HT'deki Akıllı Para programında Açıl Sezen'e değerlendiren Ekonomist Ali Ağaoğlu, kararın sürpriz olduğunu belirterek "Bu karara dair ilk algılamam bir sonraki toplantıda bir faiz indirimi gelmeyeceği yönünde oldu." dedi. Ağaoğlu enflasyondaki yükselişe dikkat çekerek "Merkez Bankası'nın bir kez daha indirim yapması zorlaşıyor. Merkez Bankası belki 25 baz puan daha faiz indirecek ama onun vereceği muhtemel hasarlara karşı bankaların likiditesini artırmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.