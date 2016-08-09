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tcmb'nin adımı bankacılık sektörü için pozitif

TCMB'NİN ADIMI BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN POZİTİF

Uzmanlar TCMB'nin zorunlu karşılık kararını Bloomberg HT'ye değerlendirdi

Tarih : 09 Ağustos 2016, 17:27
Puan Ver : Tcmb'nin Adımı Bankacılık Sektörü İçin Pozitif(0/10)


TCMB'nin bugünkü zorunlu karşılık adımını Bloomberg HT'deki Akıllı Para programında Açıl Sezen'e değerlendiren Ekonomist Ali Ağaoğlu, kararın sürpriz olduğunu belirterek "Bu karara dair ilk algılamam bir sonraki toplantıda bir faiz indirimi gelmeyeceği yönünde oldu." dedi. Ağaoğlu enflasyondaki yükselişe dikkat çekerek "Merkez Bankası'nın bir kez daha indirim yapması zorlaşıyor. Merkez Bankası belki 25 baz puan daha faiz indirecek ama onun vereceği muhtemel hasarlara karşı bankaların likiditesini artırmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.








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