

Merkez Bankası, 1 Nisan ile 1 Temmuz arasında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.







Merkez Bankası'nın geçen Kasım ayında yaptığı açıklamaya bağlı olarak, 1 Ocak ile 1 Nisan arasında geçerli olmak üzere;







- Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları lira için yüzde 1.84, yabancı para için yüzde 1.47,







- Aylık azami gecikme faiz oranları lira için yüzde 2.34, yabancı para için yüzde 1.97 olarak uygulanıyor.







Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamasıyla, aynı oranlar 1 Nisan - 1 Temmuz arasında da uygulanmaya devam edilecek.







kaynak:ahaber