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tcmb'den kredi kartı uyarısı

TCMB'DEN KREDİ KARTI UYARISI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu. Merkez, kısa vadeli kredi gereksinimi olanlara kredi kartı yerine tüketici kredisini önerdi.

Tarih : 25 Şubat 2017, 13:49
Puan Ver : Tcmb'den Kredi Kartı Uyarısı(8/10)7


Merkez Bankası, 1 Nisan ile 1 Temmuz arasında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.



Merkez Bankası'nın geçen Kasım ayında yaptığı açıklamaya bağlı olarak, 1 Ocak ile 1 Nisan arasında geçerli olmak üzere;



- Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları lira için yüzde 1.84, yabancı para için yüzde 1.47,



- Aylık azami gecikme faiz oranları lira için yüzde 2.34, yabancı para için yüzde 1.97 olarak uygulanıyor.



Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamasıyla, aynı oranlar 1 Nisan - 1 Temmuz arasında da uygulanmaya devam edilecek.



 



kaynak:ahaber








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