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tcmb'den döviz depo ihalesi

TCMB'DEN DÖVİZ DEPO İHALESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 11:14
Puan Ver : Tcmb'den Döviz Depo İhalesi(9/10)9


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün açtığı 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı 250 milyon dolar artırarak, 1 milyar dolardan 1 milyar 250 milyon dolara yükseltti. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1 ve TL için yüzde 11,75 olarak belirlendi.



 



kaynak:hürriyet








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