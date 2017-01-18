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tcmb'den dolara yeni müdahale

TCMB'DEN DOLARA YENİ MÜDAHALE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını (swap) devreye soktu.

Tarih : 18 Ocak 2017, 16:53
Puan Ver : Tcmb'den Dolara Yeni Müdahale(9/10)7


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını (swap) devreye soktu. TCMB döviz kurunda yaşanan sert yükselişlerin önüne geçmek ve Türk lirasına istikrar kazandırmak için son bir haftalık süreçte attığı adımlarla piyasalara güven verdi.



Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığı yakından takip eden ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Merkez Bankası 10 Ocak'ta Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 22 milyar Türk lirasına düşürmüştü.



Aynı gün Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini, bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanacağını duyurdu.



12 Ocak'ta 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak, likidite politikasında daha sıkı bir duruşa geçen Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankaları "Geç Likidite Penceresi (GLP)"ne yönlendirerek fonlama maliyetini yükseltti. TL'nin maliyetini artırarak sıkılaştırma adımlarına devam eden Merkez Bankasının, böylece döviz kurlarındaki yükselişi sınırlandırdığı görüldü.



13 Ocak'ta gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının sınırlandırılabileceğini duyuran Merkez Bankası, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını GLP'den yüzde 10 faizle karşılayabilmelerinin mümkün olduğunu belirtti.



Ayrıca TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 22 milyar TL'den 11 milyar TL'ye düşüren TCMB, 12 Ocak'tan bu yana 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak TL likiditesini sıkılaştırmaya devam etti.



Dün akşam saatlerinde ise Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdiğini duyuran Merkez Bankası, son dönemdeki hamleleri ile likiditeyi sıkılaştırarak TL'nin maliyetini artırıp, spekülatif döviz talebinin önüne geçmeyi amaçlıyor.



Uzmanlar, Merkez Bankasının uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasını açtığını ifade ediyor.



Bugün ilk kez döviz takas piyasasını çalıştıran Merkez Bankası, bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.



Uzmanlar, bu hamle ile Londra üzerinden yapılan swap anlaşmaları nedeniyle yurt dışına giden TL'nin Merkez Bankasına gelmesinin ve döviz satmadan kur likiditesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydediyor.



DÖVİZ TAKAS İŞLEMİ NEDİR?



Döviz takas işleminde bankalar elindeki TL'yi Merkez Bankası'na borç verirken, Merkez Bankası'ndan döviz borç alarak vade sonunda faizi ile birlikte geri veriyor.



TCMB'NİN SON DÖNEMDEKİ HAMLELERİ



10 Ocak: TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürüldü



10 Ocak: Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacak



12 Ocak: TCMB 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı



13 Ocak: TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak tarihinden itibaren toplam 11 milyar Türk lirasına düşürüldü



13 Ocak: Gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı sınırlandırılabilecek



16 Ocak: TCMB 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı



17 Ocak: TCMB 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı



17 Ocak: Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının açılmasına karar verildi



18 Ocak: TCMB 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı



18 Ocak: TCMB TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı



 



kaynak:sabah








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