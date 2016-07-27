TCMB`DEN BİR HAMLE DAHA!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirasi likidite yönetimi değişikliği ile 6 milyar TL tutarında teminatın serbest hale gelmesi öngörüldü.
Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Bankaların etkin likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla, Türk lirası işlemler karşılığında Türk lirası ve yabancı para cinsi teminatların fazla bulundurma/iskonto oranlarında tür ve vadeleri dikkate alınarak değişikliğe gidilmiştir.
Söz konusu düzenleme ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında teminatın serbest hale gelmesi öngörülmektedir.
Yeni uygulama 28 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır."
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