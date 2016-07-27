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TCMB`DEN BİR HAMLE DAHA!


TCMB`DEN BİR HAMLE DAHA!
Tarih : 27 Temmuz 2016, 17:00
Puan Ver : Tcmb`den Bir Hamle Daha!(8/10)6


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirasi likidite yönetimi değişikliği ile 6 milyar TL tutarında teminatın serbest hale gelmesi öngörüldü.

   

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

   

"Bankaların etkin likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla, Türk lirası işlemler karşılığında Türk lirası ve yabancı para cinsi teminatların fazla bulundurma/iskonto oranlarında tür ve vadeleri dikkate alınarak değişikliğe gidilmiştir.

   

Söz konusu düzenleme ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında teminatın serbest hale  gelmesi öngörülmektedir.

   

Yeni uygulama 28 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır."








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