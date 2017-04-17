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tcmb: yıl sonu dolar/tl beklentisi 3.8352

TCMB: YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 3.8352

TCMB'nin Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8352'ye geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi.

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:46
Puan Ver : Tcmb: Yıl Sonu Dolar/Tl Beklentisi 3.8352(7/10)4


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3'e yükseldi.



TCMB'nin finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.



Buna göre, nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0,91 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 0,95'e yükseldi. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,60 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,24 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9,28'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,27 ve yüzde 7,87 olarak kayıtlara geçti.



 



kaynak:fortuneturkey








Etiketler: Tcmb  Yıl  Sonu  Dolar/Tl  Beklentisi  38352    haber

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