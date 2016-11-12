TCMB KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtilerek, "1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtilerek, "1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
TCMB'nin kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yönteminin değiştirildiği bildirildi.
kaynak:bloomberght
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