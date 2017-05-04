

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB, Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "Gıda enflasyonun da belirgin artış kaydedildi" açıklamasına yer verdi.







Raporun özet kısmında, "Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,31 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,58 puan yükselerek yüzde 11,87 olmuştur. Nisan ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde belirtildiği üzere, gıda enflasyonunda belirgin bir artış kaydedilmiş, bu gelişme tüketici enflasyonundaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. Enerji fiyatları geçen ayın ardından bu dönemde de gerilemiş, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir devam etmiştir. Temel mal enflasyonu giyim grubu öncülüğünde gerilerken giyim dışı gruplar üzerinde Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkileri sürmüştür. Bu doğrultuda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yatay seyretmiş, ana eğilimi ise sınırlı bir düşüş göstermiştir" denildi.







kaynak:bloomberght