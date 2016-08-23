TCMB FAİZ İNDİRİR Mİ?
Uzmanlar bugünkü TCMB kararına yönelik beklentilerini Bloomberg HT'ye anlattı
TCMB'nin bugünkü toplantıda alacağı karara dair beklentilerini Bloomberg HT'ye anlatan uzmanlar, faiz indirimlerinin devam edebileceğini belirtti.
Norol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt Merkez Bankası'nın 25 baz puan daha indirim yapabileceğini söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar