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tcmb faiz indirir mi?

TCMB FAİZ İNDİRİR Mİ?

Uzmanlar bugünkü TCMB kararına yönelik beklentilerini Bloomberg HT'ye anlattı

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:40
Puan Ver : Tcmb Faiz İndirir Mi?(0/10)


TCMB'nin bugünkü toplantıda alacağı karara dair beklentilerini Bloomberg HT'ye anlatan uzmanlar, faiz indirimlerinin devam edebileceğini belirtti.



Norol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt Merkez Bankası'nın 25 baz puan daha indirim yapabileceğini söyledi.








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