Merkez Bankası, yüzde 8 olan 2017 yılı enflasyon tahminini yüzde 8.5 olarak güncelledi. TCMB Başkanı Çetinkaya, yılın ikinci yarısında manşet ve çekirdek enflasyonda iyileşme beklediklerini söyledi.



Merkez Bankası, 2017 yılının ikinci enflasyon raporunu açıkladı. 2017 enflasyonu için 0,5 puan, 2018 enflasyonu içinse 0,4 puan yukarı yönlü güncelleme yapıldı. Böylece, yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8'den 8,5'e yükselmiş oldu. Yılın ilk raporunda yüzde 6 olan 2018 enflasyon beklentisi ise yüzde 6.4'e çıktı.



TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında yaptığı konuşmada, çizmiş oldukları çerçeve dahilinde ürettikleri enflasyon ve çıktı açığı tahminlerini açıkladı.



Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında enflasyonun yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını, 2017 sonunda yüzde 8,5 olarak gerçekleşeceğini, 2018 sonunda ise yüzde 6,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.







kaynak:dünya