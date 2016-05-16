

Genelkurmay Başkanlığından, Ege Denizi'nde düzensiz göç ile mücadele görevi yürüten TCG Gökova fırkateyninin, "NATO bayrağı olmadan Ege Denizi'ne açılamaması" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyondan ibaret olduğu bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TCG Gökova'nın, "NATO bayrağı' değil 'NATO flaması' olarak adlandırılan ve geminin bayrak direği haricinde bir yere toka edilen bir sembol" taşıdığına dikkat çekildi.







Açıklamada, boyutu bayraktan küçük olduğu belirtilen söz konusu flamanın, NATO emrinde görev yapan unsurlarca, görevli gemilerin milli bayraklarına ilave bir sembol olarak bulundurulduğu ifade edildi.







"TCG Gökova, şanlı Türk bayrağımızı geminin her taraftan görünür yeri olan bayrak direğinde 24 saat kesintisiz olarak ve şerefle dalgalandırmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, "Bayrağımız her zaman olduğu gibi Sayın Genelkurmay Başkanımızın ziyareti esnasında da gemimizde dalgalanmaktaydı. NATO emrinde görev yapsa dahi tüm gemiler kendi milli bayraklarıyla ve bağlı olduğu ülke isimleriyle anılmaktadır." denildi.







"Gerçeği yansıtmıyor"







TCG Gökova fırkateyninin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına ilave olarak, bölgede faaliyet gösteren NATO'yla ittifak dayanışması kapsamında destek sağlamak amacıyla görev yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:







"TCG Gökova, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SMNG-2) Komutanı taktik kontrolünde görev yapması hasebiyle NATO flaması toka etmekle birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın tam komuta yetkisinde görevlerini icra etmektedir.







TCG Gökova, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görev periyodunu tamamlamayı müteakip diğer harp gemilerimiz gibi milli kontrolde sadece Ege Denizi'nde değil, görev tevdi edilen tüm denizlerde harekat icra etmeye devam edecektir. Bu kapsamda, 'TCG Gökova'nın NATO bayrağı olmadan Ege Denizi'ne açılamaması' bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyondan ibarettir."







Açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda alınan karar gereği, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarının 12 Şubat'tan itibaren Ege Denizi'nde "düzensiz göç ile mücadele" kapsamında görevlendirildiği hatırlatıldı.







Bu kapsamda, Ege Denizi'nde, Almanya Deniz Kuvvetlerinden Tuğamiral Jörg Klein'ın komutasındaki sancak gemisi FGS Bonn, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden HS Spetsai fırkateyni, kısmi olarak destek sağlayan HS Aittitos ve HS Krateos karakol gemileri, İngiltere Deniz Kuvvetlerinden RFA Fort Victoria, Hollanda Deniz Kuvvetlerinden HNLMS Van Amstel ve Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Gökova'nın faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.







Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik, Yunanistan'ın ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde görev yürüttüğü de açıklamada yer aldı.



