TCDD'YE 773 PERSONEL ALINACAK
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, TCDD'ye, 150'si işçi statüsünde olmak üzere 773 personel alımı yapılacağını açıkladı.
Editör Masa'sına konuk olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arslan, "TCDD'ye, 150'si işçi statüsünde olmak üzere 773 personel alımı yapılacak" dedi.
"TCDD 773 KİŞİ ALACAK"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "TCDD 773 kişi alacak; bunun 150'si işçi statüsünde olacak. Alınacaklar İŞKUR üzerinden KPSS puanıyla mülakata çağrılacak. İlgili süreç başlıyor ve inşallah bu ay bunların çalışmasını yapmış olacağız. Ayrıca 623 demiryolu sektöründe bize destek verebilecek çalışma arkadaşımızı da Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM üzerinden KPSS puanına göre direkt almış olacağız, onunla ilgili süreç yürüyor. TCDD Taşımacılık da 345 çalışma arkadaşını bünyemize katacak; bunun 167'si memur, 178'i işçi statüsünde olacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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