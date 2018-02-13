TCDD, TREN MAKİNİSTLİĞİ KURSU AÇIYOR
TCDD ve İŞ-KUR tren makinistliği kursu açıyor. Kursa, KPSS 93 puan türünden en az 60 alan adaylar mülakata çağrılacak.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve İŞ-KUR işbirliği ile bir tren makinistliği kursu başlıyor. TCDD de konuya ilişkin resmi internet sitelerinde bir duyuru yayımladı.
SON BAŞVURU 21 ŞUBAT'TA
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü taşra birimlerine alınacak işçi makinist personelin " Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği" kapsamında mesleki yeterliliğe dayalı eğitimi istihdam öncesinde uygulamaya konulacak. Yeterliliğe dayalı tren makinist kursu Kars, Erzincan, Adana, Malatya, İzmir, Eskişehir ve İstanbul illerinde açılacak.
Kursa son başvuru tarihi 21 Şubat 2018. Mülakatlar ise 5 Mart ile 6 Nisan 2018 arasında yapılacak. Kursta KPSS 93 puan türünden en az 60 alan adaylar mülakata çağrılacak.
TREN MAKİNİSTLİĞİ KURSLARININ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ
TREN MAKİNİSTLİĞİ KURSU BAŞVURU ŞARTLARI
Tren makinistliği kursuna başvuracak adayların 35 yaşını doldurmamış olması, 2016 KPSS Ön Lisans puan (P93) türü üzerinden 60 ve üzerinde puan almış olması, erkek adayların son başvuru tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış, muaf veya 31.12.2018(dâhil) olmak üzere tecilli olması, sağlık durumu makinist olarak görev yapmaya uygun olması gerekiyor.
Ayrıca kursa başvuracakların elektrik, elektrik-elektronik, makine, motor, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik-elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik meslek yüksek okullarından mezun olması gerekiyor.
Kaynak: haberinburada
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