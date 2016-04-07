

Meclis Başkanlık Divanı, olası terör saldırılarına karşı yeni önlemler paketiyle Meclis'in İsmet İnönü Bulvarı'na bakan ve doğrudan kaldırıma açılan cephesinin de güvenlik duvarıyla kapatılmasını kararlaştırdı. Bu uygulamayla, açıldığı 1961'den beri Şeref Kapısı ve merdivenli figürle TBMM logosuna yansıyan ön cephe görüntüsü, 55 yıl aradan sonra değişmiş olacak. Güvenlik duvarındaki estetik görünümün uygun bir sarmaşık türüyle sağlanabileceği belirtiliyor.



Başkanlık Divanı, İsmail Kahraman başkanlığında dün yaptığı toplantıda 33 maddelik yeni güvenlik önlemleri paketini kabul etti. Toplantıda, “İhtiyaç duyulan yerlere estetik görünümlü güvenlik duvarı” maddesi ile milletvekillerinin basın toplantısına aldıkları misafirlerine yerleşkeye giriş yasağı uygulanması konuları ve kararlarda geçen “Külliye” ifadesi tartışmaya neden oldu.







Muhalefetten bazı üyeler, ön cephenin sembolik anlamı nedeniyle duvar örülmesine itiraz ettiler. CHP'li Katip Üye Emre Köprülü, “Meclis sadece fiziki bir yapı değildir. Doğrudan sokağa açılan bu cephenin sembolik bir anlamı var. Zaten buradan kim iki adım atsa karşısına hemen polis çıkıyor. 24 saat resmi, sivil polisler her türlü önlemi alıyor. Buradan bir giriş zaten söz konusu değil. Ön cephenin kapatılması Meclis ile halk arasına duvar örülmesi anlamına gelir. Bir endişe varsa nöbet yerlerindeki polis sayısını artırırsınız olur biter” dedi. CHP'lilerin itirazlarına karşın bu madde oy çokluğuyla kabul edildi.







VEKİLE DEĞİL MİSAFİRE CEZA







Kabul edilen diğer maddeye göre milletvekilleri yanlarına misafir alarak ana binada basın toplantısı yapamayacak. Milletvekillerine bu konuda ceza verilemediğinden basın toplantısına katılan ziyaretçilere daha sonrası için yerleşkeye giriş yasağı konulacak. Muhalefetten üyeler, basın toplantısına davet ettikleri kişilerin genelde mağdur ve haksızlığa uğramış vatandaşlar olduğunu belirterek yasağı kabul etmeyeceklerini söylediler. CHP'li üyeler, “Gerçekte bununla ilgili güvenlik riski yok. Ana bina korunması gereken bir yer de milletvekili ofisleri değil mi?” deyince AK Partili üyeler “O zaman yeni binaya da aynı kuralı uygulayalım” önerisinde bulundular. Muhalefetin itirazlarına karşın AK Partililerin oylarıyla ana bina yasağı kabul edildi.







KÜLLİYE ANLAŞMAZLIĞI







Toplantıda uzun süre resmi belgelerde TBMM için yeni kullanılmaya başlanan “Külliye” ifadesi de tartışıldı. CHP'li Katip Üye Ali Haydar Hakverdi “İslamcı bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Buranın adı külliye değildir TBMM'dir” dedi. CHP'li Köprülü de “Külliye Arapça bir kavram. Bugüne kadar TBMM için kullanılmamış. Neden bunda ısrar ediyorsunuz?” deyince AK Partililer “Kampüs de Fransızca” görüşünü dile getirdiler. Köprülü, “O zaman yerleşke diyelim; Türkçe. Zaten oturmuş bir kavram olarak bu kullanılıyor. İlla bir yerlere selam çakmak zorunda mısınız? TBMM'nin nesi sizi rahatsız ediyor? Milletin Meclisi tanımlaması mı, Türkiye ifadesi mi? Bu zorlama niye?” tepkisini gösterdi. AK Partililerin, “Külliye ifadesi tarihimize, kültürümüze sahip çıkmaktır. Genel Kuruldaki 16 avize de Türk devletlerini sembolize ediyor” deyince CHP'liler, “Türk devletlerini önemsiyorsanız Türkçe kullanalım, Arapça değil” dedile. Meclis Başkanı Kahraman'ın ise CHP'lilere “Siz Cumhurbaşkanlığında kullanıldığı için itiraz ediyorsunuz” dediği öğrenildi.