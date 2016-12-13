

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM başkanvekileri ve partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi. Kahraman, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları ile milletvekillerinin Genel Kurulda HDP sıralarındaki fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.







Kahraman'ın TBMM Başkanvekilleri ve Grup Başkanvekilleriyle yaptığı toplantı, 45 dakika sürdü.







Toplantıya TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve İlknur İnceöz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ile HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım katıldı.







Alınan bilgiye göre, toplantıda, Kahraman, bugün Genel Kurulda birleşimi yönetecek TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'dan, HDP sıralarında bulunan tutuklu Eş Genel Başkanlar ile milletvekillerinin fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Toplantıda bulunan Buldan, Kahraman'ın talebine karşı çıkarak, "fotoğrafları kaldırtmayacağını" söyledi.







Toplantıda söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Fotoğrafların durmasına sebep olan tutukluluk halidir. Milletvekilinin suçu varsa ispatlanır ama suçu yoksa böyle bir şey olmamalı." görüşünü belirtti.







Özel'in, tutuklu milletvekilleriyle ilgili bir şey yapılması gerektiğini söylemesi üzerine tutuklu milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılmasıyla ilgili TBMM Başkanlığınca kapsamlı bir çalışma yaptırıldığı, sonuçlarının gruplarla paylaşılacağı ifade edildi.







kaynak:ahaber