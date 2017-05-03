TBMM'DE KRİTİK GÜN, MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR...
Meclis Başkanlık Divanı, bugünkü toplantısında; yurtdışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP Milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ile Faysal Sarıyıldız'ın “Meclise devamsızlık” nedeniyle TBMM üyeliklerinin düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verecek.
PKK'ya silah taşınmasına aracılık etmekle suçlanan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile canlı bomba olarak saldırı düzenleyen terör örgütü üyesinin evine taziye ziyaretine giden Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında “terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak” suçlamasının da yer aldığı fezlekeler bulunuyor. Bu dosyalardan dokunulmazlıkları kaldırıldığı için ifadeye çağrılan Sarıyıldız ve Öztürk gözaltına alınamayınca haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Partinin verdiği yurtdışı görevi nedeniyle Avrupa'da diplomatik temaslarda bulunduklarını beyan eden iki milletvekili geçen yılın son aylarından itibaren Meclis çalışmalarına katılmadılar.
kaynak:türkiyegazetesi
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