

PKK'ya silah taşınmasına aracılık etmekle suçlanan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile canlı bomba olarak saldırı düzenleyen terör örgütü üyesinin evine taziye ziyaretine giden Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında “terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak” suçlamasının da yer aldığı fezlekeler bulunuyor. Bu dosyalardan dokunulmazlıkları kaldırıldığı için ifadeye çağrılan Sarıyıldız ve Öztürk gözaltına alınamayınca haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Partinin verdiği yurtdışı görevi nedeniyle Avrupa'da diplomatik temaslarda bulunduklarını beyan eden iki milletvekili geçen yılın son aylarından itibaren Meclis çalışmalarına katılmadılar.







kaynak:türkiyegazetesi