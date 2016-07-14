

TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda vatandaş, televizyonlardaki evlilik programları ile şiddet içeren, çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen programlara ilişkin şikayetlerini dile getirdi. Vatandaşların şikayetlerini işleme alan komisyon ise RTÜK'e şikayetlere konu olan programlara verilen cezaları sordu.







‘Yayından kaldırma yetkimiz yok'







RTÜK ise TBMM'ye gönderdiği yazıda, programların yayınlandıktan sonra ilgili yasa hükümlerine uygunluk açısından denetlendiğini, Üst Kurul'un programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmadığını kaydetti. Bu kapsamda evlilik programlarının da dikkatle izlendiğini bildiren RTÜK'ün yanıtında evlilik programlarına bugüne kadar uygulanan cezaların ayrıntıları yer aldı.







Buna göre “Desti İzdivaç” programına dört uyarı, üç idari para cezası, Zuhal Topal'la İzdivaç programına beş uyarı, bir idari para cezası, Su Gibi programına yedi uyarı beş idari para cezası, Seda Sayan Show programına altı uyarı dokuz idari para cezası, Evleneceksen Gel programına yedi idari para cezası, Esra Erol'la İzdivaç altı uyarı ve 14 idari para cezası, Songül Karlı ile Evlilik Yolunda isimli programa da bir idari para cezası verildiği belirtildi.







RTÜK medya hizmet sağlayıcılarının verilen 32 adet karar için yargıya başvuruda bulunduğunu, bunlardan 22'sinin reddedildiğini, 10 davanın da halen devam ettiğini kaydetti. Devam eden yasal denetimin yanı sıra evlilik programlarıyla ilgili zaman zaman yayıncılarla bir araya gelindiğini bildiren RTÜK, son olarak geçen şubatta yapılan istişare toplantısında izdivaç programlarıyla ilgili en çok karşılaşılan sorunlar ve izleyici şikayetlerine ilişkin yayıncılara bilgi verildiğini belirtti.