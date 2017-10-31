TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta, "uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucuyla mücadele" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin, siyasi partiler arasında mutabakata varıldı.

CHP'Lİ ALTAY: 4 PARTİ ARASINDA MUTABAKAT OLUŞTU

Bunun üzerine CHP, "uyuşturucu kullanımıyla" grup önerisini geri çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partiler arasında, bu komisyonun kurulması noktasında bir mutabakat oluştuğunu ve konunun gelecek hafta ele alınacağını söyledi.

TEKLİF AK PARTİ'DEN GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, uyuşturucu madde kullanımının, halk sağlığının yanında toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden ciddi bir problem olduğunu ifade etti. Bu konuda 24. Dönem'de bir rapor hazırlandığını anımsatan Turan, ortak yaklaşımla, dört siyasi partinin ortak kanaatiyle, gelecek hafta yeniden bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

HDP VE MHP VERDİKLERİ ÖNERİLERİ HATIRLATTI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu konuda konsensüs sağlanarak komisyon kurulmasının uygun olacağına ilişkin partiler arasında mutabakat sağlanmasının kendilerini de sevindirdiğini belirterek bu konuda geçen hafta öneri getirdiklerini hatırlattı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, uyuşturucu kullanımının artışıyla ilgili HDP'nin defalarca önerge verdiğini belirterek bu anlamda komisyonun kurulmasının olumlu bir adım teşkil ettiğini dile getirdi.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, bugün Danışma Kuruluna kendisinin katıldığını hatırlatarak, "CHP'nin grup önerisinin uyuşturucu ile mücadele konusunda olduğunu gördükten sonra bunu ortak bir öneri haline dönüştürme teklifimi ilettim. Kısa zamanda bu ortak iradenin çıkmasına ben de memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

BONZAİ KULLANIMINDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ VAR

Sentetik uyuşturucuların, özellikle bonzai denilen uyuşturucunun kullanımında, son aylarda gözle görülür artış oldu. Özellikle geçtiğimiz Haziran ayında Sultanbeyli'deki uyuşturucu bağımlısı gençlerin düştüğü durumu gösteren haberler, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: haberinburada