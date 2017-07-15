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TBMM'DE 15 TEMMUZ ÖZEL OTURUMU! ERDOĞAN MECLİS'E GELDİ


TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu! Erdoğan Meclis'e Geldi
Tarih : 15 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Tbmm'de 15 Temmuz Özel Oturumu! Erdoğan Meclis'e Geldi(9/10)5

TBMM, hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü vesilesiyle özel oturumda toplanıyor. Oturuma AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Oturum için Meclis'e gelen Erdoğan, vekilleri selamladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, oturumu açtı.

Meclis Başkanı Kahraman'ın konuşmasından satır başları;

Demokrasi nöbeti tutan asil milletime şükranlarımı sunuyorum. Canını feda etmekte bir an olsun tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. 15 Temmuz'da milletimizin yiğit evlatları meydanlara inmiş ve gözlerini kırpmadan şehadete yürümüşlerdir. Bugün Türkiye demokratik bir sistem ile yoluna devam etmektedir ve devam edecektir. 15 Temmuz bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, sosyal, laik, halk hakimiyetine dayalı bir hukuk devletidir. 15 Temmuz günü millet olarak her kurum ve kuruluşu ile başarılı bir imtihan verdik. Meclisimiz de bir imtihan verdi. Alçak darbecilere karşı burada bulunarak Meclisimizi açık tutarak milletin sesinin ne kadar gür olduğunu gösterdik.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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