TBMM YENİ YIL AÇILIŞINDA ÇİÇEK SÜRPRİZİ! HER MASAYA BIRAKTILAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni yıl yasama töreninde dikkat çeken görüntüler vardı. Tören öncesi vekillerin masalarına çiçekler bırakıldı.
HER MASADA BİR ÇİÇEK
Genel Kurulda milletvekili sıralarına küçük saksılarda çiçekler bırakılırken, salona gelen milletvekilleri uzun süredir görüşmedikleri arkadaşları ile hasret giderdi.
DAVETLİLER DE SALONDA YER ALDI
Açılış için davet edilen yüksek yargı organı başkanları, kuvvet komutanları ve yabancı misyon temsilcileri de salondaki yerlerini aldı. 27 Temmuz'da kapanan ve 23 Eylül'de olağanüstü toplanan Meclis, bugün yapılan açılış ile yeni yasama dönemine başlıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar