Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni yıl yasama töreninde dikkat çeken görüntüler vardı. Tören öncesi vekillerin masalarına çiçekler bırakıldı.

HER MASADA BİR ÇİÇEK

Genel Kurulda milletvekili sıralarına küçük saksılarda çiçekler bırakılırken, salona gelen milletvekilleri uzun süredir görüşmedikleri arkadaşları ile hasret giderdi.

DAVETLİLER DE SALONDA YER ALDI

Açılış için davet edilen yüksek yargı organı başkanları, kuvvet komutanları ve yabancı misyon temsilcileri de salondaki yerlerini aldı. 27 Temmuz'da kapanan ve 23 Eylül'de olağanüstü toplanan Meclis, bugün yapılan açılış ile yeni yasama dönemine başlıyor.

Kaynak: haberinburada