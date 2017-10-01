Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira

TBMM YENİ YIL AÇILIŞINDA ÇİÇEK SÜRPRİZİ! HER MASAYA BIRAKTILAR


TBMM Yeni Yıl Açılışında Çiçek Sürprizi! Her Masaya Bıraktılar
Tarih : 01 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Tbmm Yeni Yıl Açılışında Çiçek Sürprizi! Her Masaya Bıraktılar(8/10)4

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni yıl yasama töreninde dikkat çeken görüntüler vardı. Tören öncesi vekillerin masalarına çiçekler bırakıldı.

HER MASADA BİR ÇİÇEK

Genel Kurulda milletvekili sıralarına küçük saksılarda çiçekler bırakılırken, salona gelen milletvekilleri uzun süredir görüşmedikleri arkadaşları ile hasret giderdi.

DAVETLİLER DE SALONDA YER ALDI

Açılış için davet edilen yüksek yargı organı başkanları, kuvvet komutanları ve yabancı misyon temsilcileri de salondaki yerlerini aldı. 27 Temmuz'da kapanan ve 23 Eylül'de olağanüstü toplanan Meclis, bugün yapılan açılış ile yeni yasama dönemine başlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tbmm  Yeni  Yıl  Açılışında  Çiçek  Sürprizi  Her  Masaya  Bıraktılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER