TBMM ÖNÜNDEKİ TÖREN SIRASINDA VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DRONE DÜŞTÜ
TBMM önünde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada vatandaşların üzerine drone düştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada vatandaşların üzerine drone düştü. Drone'un kalabalığın üzerine düşmesi sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.
HAFİF YARALILAR VAR
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında TBMM'de gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Erdoğan'ın konuşmasını takip eden birkaç vatandaş, hafif şekilde yaralandı. TBMM önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi etti.
Kaynak: haberinburada
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