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TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI


TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Tarih : 29 Temmuz 2015, 18:36
Puan Ver : Tbmm Olağanüstü Toplandı(10/10)9


TBMM Genel Kurulu, CHP'nin talebi üzerine bugün saat 15.00'te olağanüstü toplanarak,  "toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge"yi görüşmeye başladı.



Meclis'te yapılan oylamada CHP'nin araştırma komisyonu kurulması önerisi reddedildi.



Genel Kurul'un önerge görüşmesini kapalı oturumda yapması, ayrıca geçen dönem Çözüm Süreci konusunda Araştırma Komisyonu Raporu bulunması, TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeki alt komisyonun terör olayları ve sonuçlarıyla ilgili çalışma yapması nedeniyle yeni bir komisyon kurulmaması bekleniyor.

 








Etiketler: Tbmm  Olağanüstü  Toplandı    haber

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