TBMM KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Murat Özen emrindeki polislere darbeci askerlere direnmemeleri yönünde talimat verdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Meslektaşlarının şikayet üzerine gözaltına alınan Özen'in emrindeki polislere WhatsApp grubundan "Eğer asker gelirse ben konuşurum, çatışmaya girilmeyecek. Gerekirse silahları veririz. Yoksa buraya askerleri yığarlar" talimatı verdiği belirtildi.
kaynak:milliyet
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