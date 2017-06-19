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TBMM KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI


TBMM KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Tarih : 19 Haziran 2017, 17:43
Puan Ver : Tbmm Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Tutuklandı(10/10)7


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı  İstanbul Şube Müdürü Murat Özen emrindeki polislere darbeci askerlere direnmemeleri yönünde talimat verdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



Meslektaşlarının şikayet üzerine gözaltına alınan  Özen'in emrindeki polislere WhatsApp grubundan "Eğer asker gelirse ben konuşurum, çatışmaya girilmeyecek. Gerekirse silahları veririz. Yoksa buraya askerleri yığarlar" talimatı verdiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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