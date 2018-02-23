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TBMM, HOLLANDA'NIN SKANDAL 1915 KARARINI KINADI


TBMM, Hollanda'nın skandal 1915 kararını kınadı
Tarih : 23 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Tbmm, Hollanda'nın Skandal 1915 Kararını Kınadı(6/10)2

TBMM Başkanlığı'ndan Hollanda Parlamentosu'nun 1915 kararına tepki açıklaması geldi.

"YOK SAYIYORUZ, KINIYORUZ"

Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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