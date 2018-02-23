TBMM Başkanlığı'ndan Hollanda Parlamentosu'nun 1915 kararına tepki açıklaması geldi.

"YOK SAYIYORUZ, KINIYORUZ"

Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz" denildi.

Kaynak: haberinburada