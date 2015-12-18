TBMM GENEL KURULU'NDA TARTIŞMALI OTURUM
TBMM Genel Kurulu'nda Geçici Bütçe Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri öncesi muhalefet temsilcilerinin 17-25 Aralık operasyonlarının yıl dönümüne ilişkin açıklamaları gerilim yarattı.
CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Ak Parti'nin yolsuzluk operasyonlarını darbe girişimi ve komplo olarak nitelendirdiğini belirti. Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise, 17 Aralık'ta ayakkabı kutuları, para sayma makineleri ile daha yargılama yapılmadan bir kurgu ile hükümete yönelik algı operasyonu yapıldığını söyledi.
CHP'li Özgür Özel ise konuşmasında Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'da Mevlana'nın torunları Çelebi ailesiyle birlikte olduğunu, ancak bazı partilerin gövde gösterisine dönüştürülmesi ve devlet protokolünün Mevlana törenlerine yakışmayan tutumu nedeniyle akşamki törenlere katılmayacağını söyledi.
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