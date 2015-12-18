O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tbmm genel kurulu'nda tartışmalı oturum

TBMM GENEL KURULU'NDA TARTIŞMALI OTURUM

TBMM Genel Kurulu'nda Geçici Bütçe Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri öncesi muhalefet temsilcilerinin 17-25 Aralık operasyonlarının yıl dönümüne ilişkin açıklamaları gerilim yarattı.

Tarih : 18 Aralık 2015, 10:17
Puan Ver : Tbmm Genel Kurulu'nda Tartışmalı Oturum(9/10)6


CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Ak Parti'nin yolsuzluk operasyonlarını darbe girişimi ve komplo olarak nitelendirdiğini belirti. Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise, 17 Aralık'ta ayakkabı kutuları, para sayma makineleri ile daha yargılama yapılmadan bir kurgu ile hükümete yönelik algı operasyonu yapıldığını söyledi.



CHP'li Özgür Özel ise konuşmasında Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'da Mevlana'nın torunları Çelebi ailesiyle birlikte olduğunu, ancak bazı partilerin gövde gösterisine dönüştürülmesi ve devlet protokolünün Mevlana törenlerine yakışmayan tutumu nedeniyle akşamki törenlere katılmayacağını söyledi.








Etiketler: Tbmm  Genel  Kurulu  Nda  Tartışmalı  Oturum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER