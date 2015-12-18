

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Ak Parti'nin yolsuzluk operasyonlarını darbe girişimi ve komplo olarak nitelendirdiğini belirti. Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise, 17 Aralık'ta ayakkabı kutuları, para sayma makineleri ile daha yargılama yapılmadan bir kurgu ile hükümete yönelik algı operasyonu yapıldığını söyledi.







CHP'li Özgür Özel ise konuşmasında Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'da Mevlana'nın torunları Çelebi ailesiyle birlikte olduğunu, ancak bazı partilerin gövde gösterisine dönüştürülmesi ve devlet protokolünün Mevlana törenlerine yakışmayan tutumu nedeniyle akşamki törenlere katılmayacağını söyledi.