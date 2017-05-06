TBMM ESKİ BAŞKANI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!
"TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, TEM Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde trafik kazası geçirdi. "
Kaza 14.00 sıralarında TEM yolunun Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Köksal Toptan'ın içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan Köksal Toptan, çağrılan 112 Acil ambulansı ile hastaneye götürüldü. Köksal Toptan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirild
kaynak:haber61
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