

25. Dönem Meclis Başkanlık Divan'ı oluştu. Divan'daki ilk anlaşmazlık da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ziyaret nedeniyle yaşandı. Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısında, yeni üyeler ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etmeyi teklif etti.



Başkanlık Divanı'nın AK Partili üyeleri "evet" dedi ancak CHP, MHP ve HDP'li üyelerin ziyarete sıcak bakmadığı öğrenildi. Eğer ziyaretin adresi değişmezse, Başkan Yılmaz'ın sadece AK Partili üyelerle gitmesi ya da ziyareti iptal etmesi gündeme gelebilir.