O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TBMM BAŞKANLIK DİVANI'NDAN SARAY ZİYARETİ KRİZİ


TBMM BAŞKANLIK DİVANI'NDAN SARAY ZİYARETİ KRİZİ
Tarih : 12 Temmuz 2015, 18:41
Puan Ver : Tbmm Başkanlık Divanı'ndan Saray Ziyareti Krizi(8/10)5


25. Dönem Meclis Başkanlık Divan'ı oluştu. Divan'daki ilk anlaşmazlık da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ziyaret nedeniyle yaşandı. Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısında, yeni üyeler ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etmeyi teklif etti.



Başkanlık Divanı'nın AK Partili üyeleri "evet" dedi ancak CHP, MHP ve HDP'li üyelerin ziyarete sıcak bakmadığı öğrenildi. Eğer ziyaretin adresi değişmezse, Başkan Yılmaz'ın sadece AK Partili üyelerle gitmesi ya da ziyareti iptal etmesi gündeme gelebilir.








Etiketler: Tbmm  Başkanlık  Divanı  Ndan  Saray  Ziyareti  Krizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER