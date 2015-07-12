TBMM BAŞKANLIK DİVANI'NDAN SARAY ZİYARETİ KRİZİ
25. Dönem Meclis Başkanlık Divan'ı oluştu. Divan'daki ilk anlaşmazlık da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ziyaret nedeniyle yaşandı. Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısında, yeni üyeler ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etmeyi teklif etti.
Başkanlık Divanı'nın AK Partili üyeleri "evet" dedi ancak CHP, MHP ve HDP'li üyelerin ziyarete sıcak bakmadığı öğrenildi. Eğer ziyaretin adresi değişmezse, Başkan Yılmaz'ın sadece AK Partili üyelerle gitmesi ya da ziyareti iptal etmesi gündeme gelebilir.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar