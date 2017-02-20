

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, rahatsızlığı süresince tedavisinin takibini yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, doktor olan AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve hekimlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.







İsmail Kahraman, yemekte, Bakan Akdağ ve beraberindekilerle sohbet etti, tedavisi konusunda gösterilen hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine bir süre daha konutunda devam edileceği belirtildi.







kaynak:habertürk