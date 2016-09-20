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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'DAN MECLİS'TEKİ ENKAZ AÇIKLAMASI


TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'DAN MECLİS'TEKİ ENKAZ AÇIKLAMASI
Tarih : 20 Eylül 2016, 12:33
Puan Ver : Tbmm Başkanı Kahraman'dan Meclis'teki Enkaz Açıklaması(0/10)


TBMM Başkanı İsmail Kahraman "Meclis'teki enkaz" ile ilgili konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, "15 Temmuz darbe girişiminden bu yana iki ay geçti, Meclis hâlâ öyle bombalandığı gibi duruyor... Orayı bir tür dünyayı darbeye ikna etmek için o halde tutuyorlar... O enkazın durması güçlülük değil zayıflık görüntüsü veriyor" demişti.



Bu sözlere cevap niteliğinde konuşan Kahraman, "Meclis'teki bütün kırık yerler, kapılar, pencereler, hasar gören yerler onarıldı, onarılmaya devam ediyor" dedi ve şöyle devam etti:



"Yalnız Başbakanımızın bulunduğu odanın ve onun çevresindeki bomba izlerinin saklanmasını ve 'Demokrasi Müzesi' adı altında bir mekan olarak muhafazasını uygun gördük...








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