

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dün akşam, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği AY-BİR'in düzenlediği '6. Yeni Türkiye Konferansı' kapsamında, "Yeni Türkiye ve Yeni Anayasa" konulu konferans verdi.







Yeni Anayasa'nın devleti ve milleti kaynaştırması gerektiğini kaydeden Kahraman, "Önce insan. Yeni Anayasa önce insan demelidir. Devlet insanın hizmetinde, vatandaşının hizmetindeki bir örgüt olmalıdır. Bizde tersine, devleti koruyan, ferdi ise hizmet ettiren noktada olan anayasalar olmuştur. Bu Anayasa değişmeli. Bir başlangıç kısmı var; üzüyor beni. 34 tane 've', 22 tane 'virgül', 7 tane 'noktalı virgül', 7 'paragraf' ve 1 'nokta'. 2 sayfa süren bir başlangıç kısmı. Dünya anayasalarında böyle bir başlangıç yok. Lisanı da güzel değil. Birinci kısmında hürriyeti verir. Maddenin hemen ikinci kısmında 'ancak, şu kadar ki, fakat' diyerek hürriyeti geri alır. Niye? Çünkü bir darbe anayasasıdır. 61 de böyledir. 82 de böyledir" diye konuştu.







"LAİKLİK BİR KERE YENİ ANAYASADA OLMAMALIDIR"







1982 Anayasası'nın herhangi bir yerinde Allah lafzının geçmediğini kaydeden Kahraman, "Anayasa inanca göre tasnif edildiğinde, bu 82 Anayasası da, 61 Anayasası da dindar anayasalardır. Neden? Resmi tatiller, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'dır. Din dersleri mecburidir ve inanca dayalı bir yapısı vardır. Yani seküler değildir, dindar anayasadır. Laiklik tarifi de ona göre olmalıdır. Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır. Dünyada üç anayasada laiklik var. Fransa, İrlanda, bir de Türkiye'de var. Tarifi de yok. İsteyen, istediği gibi bunu yorumluyor. Böyle bir şey olmamalıdır. Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım" şeklinde konuştu.