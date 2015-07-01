

İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yaptı. Yılmaz şunları söyledi:



"TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"Bu yüce Meclis'e başkan seçilerek, omuzlarıma yüklediğiniz görev ve büyük onur nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ana kadar yürüttüğüm Milli Savunma Bakanlığı görevi de hukuken sona ermiştir. Meclis Başkanı olarak görevde kaldığım süre içerisinde, Anayasa, iç tüzük ve hukuk kuralları çerçevesinde yüce Meclis'e hizmet etmeye çalışacağımı ifade etmek isterim.