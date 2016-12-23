TBMM BAŞKAN VEKİLİ HDP'Lİ PERVİN BULDAN GÖZALTINA ALINDI
TBMM Başkan Vekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltına alındı. Buldan, sosyal medya hesabından "Gözaltına alındık" yazarak durumu doğruladı. Buldan'ın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.
kaynak:haberler
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