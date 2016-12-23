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tbmm başkan vekili hdp'li pervin buldan gözaltına alındı

TBMM BAŞKAN VEKİLİ HDP'Lİ PERVİN BULDAN GÖZALTINA ALINDI

TBMM Başkan Vekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Tarih : 23 Aralık 2016, 09:23
Puan Ver : Tbmm Başkan Vekili Hdp'li Pervin Buldan Gözaltına Alındı(8/10)7


 TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltına alındı. Buldan, sosyal medya hesabından "Gözaltına alındık" yazarak durumu doğruladı. Buldan'ın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.



 



 



kaynak:haberler








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