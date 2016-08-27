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tbb adli yıl açılışına katılmayacak

TBB ADLİ YIL AÇILIŞINA KATILMAYACAK

Yargıtay Başkanı'nın ev sahipliği yapacağı adli yıl açılışında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sorunu yaşanıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 'güzel müjdeli bir haber' deyip katılacağını duyurduğu açılışla ilgili yazılı açıklama geldi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 14:00
Puan Ver : Tbb Adli Yıl Açılışına Katılmayacak(0/10)


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yargıtay Başkanlığı ile karşılıklı sürdürdüğümüz yapıcı ve iyi niyetli diyaloğa rağmen sorunun çözülememesi üzerine, 21.08.2016 tarihli kamuoyu açıklamamıza uygun şekilde Yönetim Kurulumuz, 2016-2017 Adli Yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği'nin katılmamasına karar vermiştir. Bu kararımız, tamamen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır" denildi








Etiketler: Tbb  Adli  Yıl  Açılışına  Katılmayacak    haber

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