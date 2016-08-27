

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yargıtay Başkanlığı ile karşılıklı sürdürdüğümüz yapıcı ve iyi niyetli diyaloğa rağmen sorunun çözülememesi üzerine, 21.08.2016 tarihli kamuoyu açıklamamıza uygun şekilde Yönetim Kurulumuz, 2016-2017 Adli Yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği'nin katılmamasına karar vermiştir. Bu kararımız, tamamen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır" denildi