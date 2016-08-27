TBB ADLİ YIL AÇILIŞINA KATILMAYACAK
Yargıtay Başkanı'nın ev sahipliği yapacağı adli yıl açılışında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sorunu yaşanıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 'güzel müjdeli bir haber' deyip katılacağını duyurduğu açılışla ilgili yazılı açıklama geldi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yargıtay Başkanlığı ile karşılıklı sürdürdüğümüz yapıcı ve iyi niyetli diyaloğa rağmen sorunun çözülememesi üzerine, 21.08.2016 tarihli kamuoyu açıklamamıza uygun şekilde Yönetim Kurulumuz, 2016-2017 Adli Yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği'nin katılmamasına karar vermiştir. Bu kararımız, tamamen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır" denildi
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