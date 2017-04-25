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tazminat yakmak tarihe karışıyor

TAZMİNAT YAKMAK TARİHE KARIŞIYOR

'Kıdem tazminatı fonu' iş hayatına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Planlanan sistemle uzun süre aynı işyerinde çalışan bir kişi tazminatını yakmadan istifa ederek yeni bir işe geçebilecek.

Tarih : 25 Nisan 2017, 11:09
Puan Ver : Tazminat Yakmak Tarihe Karışıyor(9/10)10


Kıdem tazminatı fona dönüşürse işçiler açısından en önemli kazanım, kıdem tazminatı hakkının kaybolmayacak olması olacak. bugünkü uygulamada 8 yıldır aynı işyerinde çalışan ve başka bir işyerinden daha yüksek ücretle teklif alan işçi, kıdem tazminatını yakmamak adına işinden ayrılmıyor. Dolayısıyla hem kendisi için kariyer ilerlemesi sağlanamamış oluyor hem de işyerinde verimsizlik ön plana çıkıyor. Özellikle yüksek kıdemi olan kişiler ya kendilerini kovdurmak için işyerinde olumsuz davranışlar sergiliyorlar ya da kıdemlerini yakıp yeni işlerine yelken açıyorlar.



YÜZDE 10 ALABİLİYOR



Diğer yandan tartışılır bir veri olmakla beraber çalışanların ancak yüzde 10'u kıdem tazminatı alabiliyorlar. Dolayısıyla bugün işten ayrılan her 10 çalışandan yalnızca bir tanesi kıdem tazminatına kavuşabilirken fon hayata geçtiğinde gerekli şartlar sağlandığında bütün çalışanların kıdem tazminatına kavuşması söz konusu olacak. Kıdem tazminatı fonunda 30 günün korunacak olması hem daha fazla kişinin kıdem tazminatına hak kazanmasına hem de kıdem tazminatı miktarının azalmamasını sağlayacak. Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamaları 30 günün korunacağı yönünde.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tazminat  Yakmak  Tarihe  Karışıyor    haber

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