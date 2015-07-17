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tazminat paralarıyla tatlı ikram edecek

TAZMİNAT PARALARIYLA TATLI İKRAM EDECEK

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde bayramlaşma törenine katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 'sit alanına kaçak ev yaptı' şeklinde kendisi hakkında asılsız haber yapan gazetelere açtığı tazminat davalarını kazandığını, buradan alacağı...

Tarih : 17 Temmuz 2015, 20:28
Puan Ver : Tazminat Paralarıyla Tatlı İkram Edecek(6/10)5


ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde bayramlaşma törenine katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 'sit alanına kaçak ev yaptı' şeklinde kendisi hakkında asılsız haber yapan gazetelere açtığı tazminat davalarını kazandığını, buradan alacağı parayla Demrelilere bayram tatlısı ikram edeceğini söyledi.

Demre Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Garnizon Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Erdoğan, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kutsal Kaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, siyasi parti temsilcileri, daire müdürler ve vatandaşlar katıldı.



SORUNLARIMIZI BAKANIMIZ SAYESİNDE ÇÖZDÜK



Bayramlaşmanın ardından konuşan Belediye Başkanı Topçu, "Bugün bu oturduğumuz salon varsa, Demre'nin alt yapı sorunları çözülmüşse, bunu sayın bakanımız Ertuğrul Günay'a borçluyuz. Kendisi artık Demrelidir ve bu bayram gününde de aramızda. Kendisine tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Yusuf İzzet Karaman ise 4 yıldır Demre'de görev yaptığını, kısa süre sonra yeni görev yerine gideceğini söyleyerek veda etti.



PARALARI ALINCA TATLI İKRAM EDECEK



Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay ise 3 dönem milletvekilliği, 5 yıl da bakanlık yaptığını hatırlatarak 25 yıldır Demreli olduğunu söyledi. Bakanlığı dönemimde Türkiye'nin her köşesine ayırım yapmadan hizmet vermeye çalıştığını kaydeden Günay, "Demreliler kadar kadirşinas, yapılanı takdir eden insan görmedim. Demre'de küçük bir evim var. Bakanlıktan ayrılınca 'sit alanına ev yaptı' dediler. Boy boy haberler yapıldı. Bu haberleri yapan gazeteleri mahkemeye verdim. Hepsinden tazminat kazandım. Henüz paraları almadım. Alınca sizlere bayram tatlısı ikram edeceğim" dedi.



Törenin ardından protokol üyeleri Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve 2 gün önce boğulan Süleyman Alatüfek'in ailesini ziyaret etti.








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