TAZEHURMATU'DA DAEŞ SALDIRISI SÜRÜYOR
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabasına DAEŞ saldırısı sürüyor
Terör örgütü DAEŞ'in, Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabasına havan topuyla saldırması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabasına terör örgütü DAEŞ'in elinde tuttuğu Beşir köyünden hava topu atılması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Türkmenlerin yaşadığı Tazehurmatu kasabası Polis Müdürü Salah Beyatlı, "Terör örgütü DAEŞ yaklaşık iki yıldır elinde tuttuğu Beşir köyünden Tazehurmatu kasabasına 7 havan topu fırlattı. Havanların hepsi sivil yerleşim yerlerine isabet etti." dedi.
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