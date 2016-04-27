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tazehurmatu'da daeş saldırısı sürüyor

TAZEHURMATU'DA DAEŞ SALDIRISI SÜRÜYOR

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabasına DAEŞ saldırısı sürüyor

Tarih : 27 Nisan 2016, 16:33
Puan Ver : Tazehurmatu'da Daeş Saldırısı Sürüyor(5/10)7


Terör örgütü DAEŞ'in, Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabasına havan topuyla saldırması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı



Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabasına terör örgütü DAEŞ'in elinde tuttuğu Beşir köyünden hava topu atılması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Türkmenlerin yaşadığı Tazehurmatu kasabası Polis Müdürü Salah Beyatlı, "Terör örgütü DAEŞ yaklaşık iki yıldır elinde tuttuğu Beşir köyünden Tazehurmatu kasabasına 7 havan topu fırlattı. Havanların hepsi sivil yerleşim yerlerine isabet etti." dedi.








Etiketler: Tazehurmatu  Da  Daeş  Saldırısı  Sürüyor    haber

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