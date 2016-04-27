

Terör örgütü DAEŞ'in, Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabasına havan topuyla saldırması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı



Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabasına terör örgütü DAEŞ'in elinde tuttuğu Beşir köyünden hava topu atılması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Türkmenlerin yaşadığı Tazehurmatu kasabası Polis Müdürü Salah Beyatlı, "Terör örgütü DAEŞ yaklaşık iki yıldır elinde tuttuğu Beşir köyünden Tazehurmatu kasabasına 7 havan topu fırlattı. Havanların hepsi sivil yerleşim yerlerine isabet etti." dedi.