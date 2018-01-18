TAZE HOCAYI BABASI TOPA TUTTU: ABİSİNİN EŞİYLE YATTI, TİKSİNİYORUM
Galler Milli Takımının başına geçen Ryan Giggs'e en sert tepki babasından geldi: Abisinin eşiyle yattı, şimdi de milli takımımızın başına geçti. Ondan tiksiniyorum.
Manchester United'ın eski yıldızı Ryan Giggs'in Galler Milli Takımının başına getirilmesine en sert eleştiri ailesinden geldi. Giggs'in babası Danny Wilson, oğlunun teknik adam olmak için yeterli olmadığını, ahlaksızlığı nedeniyle de görevi hak etmediğini savundu.
Wilson, şunları söyledi:
"ONDAN TİKSİNİYORUM"
Böyle bir evlat dünyaya getirdiğim için kendimden utanıyorum. O abisinin eşiyle birlikte oldu. Şimdi de milli takımımızın teknik direktörü oldu. Gurur duymuyorum, aksine ondan tiksiniyorum.
"KARDEŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI"
Ona eski futbolcu şeklinde hitap edeceğim. Bir ağabey olarak kardeşinin arkasını kollaması gerekiyordu. Ancak o, kardeşini sırtından bıçakladı! Özür bile dilemeyerek ne kadar zayıf karakterli olduğunu gösterdi.
"TELEVİZYONDA GÖRÜNCE KANAL DEĞİŞTİRİYORUM"
Kardeş Rhodri'nin haksız olduğunu kim söyleyebilir ki? Bir ülkenin gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcusu olmanız, yaptığınız büyük ahlaksızlığın üstünü örtmemeli. Elbette kardeşinin eşi natasha da aynı ölçüde suçlu. Onu televizyonda her gördüğümde kanal değiştiriyorum. Tüm ailemiz de aynısını yapıyor. Yapmayı göze aldığında da bunun bedelini ödemeliydi. Fakat bedel ödemekten ziyade ülkesi tarafından ödüllendirilmiş gibi duruyor."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar