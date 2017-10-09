TAYYAR'DAN VİZE KRİZİNE İLGİNÇ YORUM: ABD, AJANLARINA DARBE VURDU
ABD'nin Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya almasının ardından AK Parti'den Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan ilginç yorumlar geldi.
ŞAMİL TAYYAR: AJANLARA DARBE VURDU
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "ABD vize başvurularını durdurma kararıyla en ağır darbeyi ajanlarına vurdu, Türkiye'de kaldılar" ifadesini kullandı.AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN ABD'YE: OLUM "BASS" GİT
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın soy ismine atıfta bulunarak, "Yıllarca güvenli bölge dedik, oralı olmadılar. Kendimiz harekete geçince operasyon yapıyorlar. Olum "BASS" git" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dikkat Çeken Zamanlama! Abd, Türkiye'nin İdlib'e Girdiği Gün Vize Başvurularını Askıya Aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu Ziyaret Etti
- Abd'nin Vize Kararının Arkasında, Konsolosluk Çalışanının Tutuklanması Var
- Çarptığı Kamyonetin Sürücüsünü, Çocukları Ve Eşinin Gözü Önünde Bıçaklayıp Kaçtı!
- Bağdat Bir Günde Fikir Değiştirdi: Barzani'yle Yapılan Mutabakat Bağlayıcı Değil
EKONOMİ HABERLERİ
- Abd'nin Vizeleri Durdurmasının Ardından Dolar Yükselişe Geçti
- Türkiye'de 404 Turizm Tesisine Yeşil Yıldız Belgesi Verildi
- Hamsinin Fiyatını Gören Tezgahtan Kaçıyor
- Dünyanın Çalışan En Eski Barajının, Arkeoparka Dönüştürülmesinde Sona Yaklaşıldı
- Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar