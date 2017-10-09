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TAYYAR'DAN VİZE KRİZİNE İLGİNÇ YORUM: ABD, AJANLARINA DARBE VURDU


Tayyar'dan vize krizine ilginç yorum: ABD, ajanlarına darbe vurdu
Tarih : 09 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Tayyar'dan Vize Krizine İlginç Yorum: Abd, Ajanlarına Darbe Vurdu(10/10)6

ABD'nin Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya almasının ardından AK Parti'den Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan ilginç yorumlar geldi.

ŞAMİL TAYYAR: AJANLARA DARBE VURDU

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "ABD vize başvurularını durdurma kararıyla en ağır darbeyi ajanlarına vurdu, Türkiye'de kaldılar" ifadesini kullandı.AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN ABD'YE: OLUM "BASS" GİT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın soy ismine atıfta bulunarak, "Yıllarca güvenli bölge dedik, oralı olmadılar. Kendimiz harekete geçince operasyon yapıyorlar. Olum "BASS" git" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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