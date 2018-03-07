Tayvan'da 62 yaşındaki kadın normal doğumla anne oldu. Mucize gibi bir olaya imza atan kadın, ilk çocuğunu 36 yıl önce doğurmuştu.

Tayvan'da 62 yaşında bir kadın, normal doğum yaparak anne oldu.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Chang Gung Memorial Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Hsiao Sheng-wen, düzenlediği basın toplantısında, 62 yaşındaki Wu'nun aşılama yöntemiyle gebe kaldığını belirtti.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Emekliliğinin ardından sonra anne olmaya karar veren Wu'nun bebeğini şubat ayı sonunda normal yollarla dünyaya getirdiğini aktaran Hsiao, anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

NORMAL DOĞUMU TERCİH ETTİ

Wu'nun gebeliğinin 29. haftasında hipertansiyon ve diyabet sorunu ile karşılaştığını belirten Hsiao, hamileliğin 38. haftasında yapılan muayenede fetusun pozisyonunun uygun olmasından ötürü sezaryen yerine normal doğumu tercih ettiklerini ifade etti.

İLK ÇOCUĞUNU 36 YIL ÖNCE DOĞURMUŞTU

İlk çocuğunu 36 yıl önce doğuran Wu da yaşının sorun çıkaracağını hiç düşünmediğini, sürekli egzersiz yaptığını ve sağlıklı beslendiğini belirtti.

Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastanesi verilerine göre Wu, Tayvan'da anne olan en yaşlı kadın oldu.

Kaynak: haberinburada