Kaçamak Ölümle Bitti! Baldızı İle Fantezi Yaparken Boğarak Öldürdü
Juventus'tan Muhteşem Geri Dönüş! Yıkıp Geçtiler
Basel Kazandı, Turu Manchester City Geçti
Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!

Tayvanlı Kadın, 62 Yaşında Normal Doğumla Anne Oldu

TAYVANLI KADIN, 62 YAŞINDA NORMAL DOĞUMLA ANNE OLDU

Tayvan'da 62 yaşındaki kadın normal doğumla anne oldu. Mucize gibi bir olaya imza atan kadın, ilk çocuğunu 36 yıl önce doğurmuştu.

Tarih : 07 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Tayvanlı Kadın, 62 Yaşında Normal Doğumla Anne Oldu(6/10)2

Tayvan'da 62 yaşında bir kadın, normal doğum yaparak anne oldu.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Chang Gung Memorial Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Hsiao Sheng-wen, düzenlediği basın toplantısında, 62 yaşındaki Wu'nun aşılama yöntemiyle gebe kaldığını belirtti.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Emekliliğinin ardından sonra anne olmaya karar veren Wu'nun bebeğini şubat ayı sonunda normal yollarla dünyaya getirdiğini aktaran Hsiao, anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

NORMAL DOĞUMU TERCİH ETTİ

Wu'nun gebeliğinin 29. haftasında hipertansiyon ve diyabet sorunu ile karşılaştığını belirten Hsiao, hamileliğin 38. haftasında yapılan muayenede fetusun pozisyonunun uygun olmasından ötürü sezaryen yerine normal doğumu tercih ettiklerini ifade etti.

İLK ÇOCUĞUNU 36 YIL ÖNCE DOĞURMUŞTU

İlk çocuğunu 36 yıl önce doğuran Wu da yaşının sorun çıkaracağını hiç düşünmediğini, sürekli egzersiz yaptığını ve sağlıklı beslendiğini belirtti.

Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastanesi verilerine göre Wu, Tayvan'da anne olan en yaşlı kadın oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tayvanlı  Kadın  62  Yaşında  Normal  Doğumla  Anne  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER