Tayvan adasının güneyini vuran "Nesat ve "Haytang" tayfunlarında 131 kişinin yaralandı, bir kişi kayboldu. Tayfununun, Çin'in güney eyaleti Fucien'i vurması bekleniyor.

Tayvan adasının güneyini vuran "Nesat ve "Haytang" tayfunlarında 131 kişinin yaralandığı, bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Bölgeden gelen fotoğraflar tayfunun şiddetini gözler önüne serdi. İnsanları bile uçuran tayfunun Tayvan'dan sonra Çin'in güney eyaleti Fucien'i vurması bekleniyor.

20 BİN HANEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Tayvan'ın resmi haber ajansı CNA'nın haberinde, aşırı yağışlar sonucu adada 279 noktada sel meydana geldiği, 20 bin 587 haneye elektrik verilemediği belirtildi.

131 KİŞİ YARALANDI

Adayı cumartesi vuran "Nesat" ile ardından dün etkili olmaya başlayan "Haytang" tayfunlarında toplamda 131 kişinin yaralandığı ifade edilen haberde, kayıp bir kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

5 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

Haberde, şiddetli yağış ve tropikal fırtınadan etkilenen 5 bin 137 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği aktarıldı.

ÇİN'İ VURMASI BEKLENİYOR

"Haytang" tayfununun, Tayvan'dan sonra Çin'in güney eyaleti Fucien'i vurması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada