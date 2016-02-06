

Yerel medya, bazı binaların hasar gördüğünü belirtti. Şehir yönetimi acil durum ekibini faaliyete geçirdi. Tainan kenti acil yardım çağrı merkezi, yerel saatle 03.57'de meydana gelen depremde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 155 kişinin yaralandığını duyurdu. Tayvan Cumhurbaşkanı Ma Ing-jeou, kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere sabah Tainan kentine gitti.







ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Araştırmaları Merkezi, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini, bu yüzden sarsıntının çok güçlü hissedildiğini duyurdu. 40 saniye kadar süren deprem 300 kilometre uzaklıktaki başkent Taipe'de de hissedildi.