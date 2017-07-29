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Tayvan'da Beklenen 'Nesat Tayfunu' Nedeniyle Halka Kum Torbaları Dağıtıldı

TAYVAN'DA BEKLENEN 'NESAT TAYFUNU' NEDENİYLE HALKA KUM TORBALARI DAĞITILDI

Tayvan'da etkili olması beklenen Nesat Tayfunu nedeniyle alarm durumu en üst seviyeye çıkarılırken korunmaları için halka kum torbaları dağıtıldı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Tayvan'da Beklenen 'nesat Tayfunu' Nedeniyle Halka Kum Torbaları Dağıtıldı(8/10)4

Tayvan'da beklenen Nesat Tayfunu nedeniyle ülkede tüm güvenlik önlemleri arttırılırken, halka tedbirli olmaları yönünde çağrılar yapıldı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Tayvan'da etkili olacak Nesat Tayfunu sebebiyle Tayvan Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar iptal edildi. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Tayfuna karşı askerler halka kum torbaları dağıttı. Öte yandan yardıma muhtaç olanlar, askerlerin sırtında tahliye edildi.

Tayvan'ın Yilan kentinin kıyılarında büyük dalgalar görüldü.

Tayvan'daki güvenlik önlemlerinden bazı kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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